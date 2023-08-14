Российская компания-собственник пригрозила Канаде судом.

Российская компания" Волга-Днепр", которая является собственником арестованного в Канаде грузового самолета Ан-124-100, направила ультиматум канадскому правительству. Она подчеркнула, что либо вопрос решится мирно, либо будет подавать в арбитраж.

Как сообщает российское информагентство "Интерфакс", соответствующие уведомления были отправлены премьер-министру Канады, генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел, юстиции и генеральному прокурору.

"Волга-Днепр" утверждает, что арест самолета на самом деле является "незаконным захватом", предлагает урегулировать спор мирным путем в соответствии со ст. 9 Соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года.

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"Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное разбирательство", - пригрозили в компании.

Арест "Руслана" - что известно

27 февраля 2022 года "Волга-Днепр" доставила на самолете Ан-124-100 из Китая в Торонто тест-систему для проверки на COVID-19. После разгрузки самолет агрессора должен был покинуть Канаду, однако из-за российского вторжения в Украину был задержан в Торонто.

Причиной для задержания стали санкции, которые ввели власти Канады, запретив использовать воздушное пространство страны самолетам российских авиакомпаний. Ежедневно аэропорт Торонто начислял за парковку российского Ан-124 по $1 065,60.

В апреле 2023 года стало известно, что Канада передаст этот самолет Украине, как и другое конфискованное российское имущество.

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