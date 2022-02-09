Эта внеблоковость не предупредила российскую агрессию против Украины в 2014 году.

Нейтральный статус Украины мог бы помочь решению кризиса на российско-украинском приграничье.

Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью британскому телевидению, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Да, я уверен", - сказал Чижов в ответ на соответствующий вопрос, добавив с иронией, что "кратчайший путь к нейтралитету Украины – распустить НАТО".

Чижов напомнил, что у границы России уже есть страны с нейтральным статусом, такие как Финляндия и Швеция. При этом он отметил, что Москва "вынуждена" также следить за другими соседями, где устанавливают ракетные установки НАТО: за Польшей и Румынией.

Читайте такжеРоссия отправляет наемников на контрактную службу в ОРДЛО - разведка

Слухи о "финляндизации" Украины

Ранее в западной прессе уже появлялись упоминания о возможной "финляндизации" Украины, которую Киеву может предложить французский президент Эммануэль Макрон.

Однако на итоговой пресс-конференции в Москве Макрон опроверг это предположение. "Я такого не слышал и никогда не использовал подобных категорий в отношении Украины", - сказал он, отвечая на вопрос Bloomberg.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после встречи Макрона и Путина в российской столице заявил, что о "финляндизации" Украины пока рано говорить: "И, конечно, все еще зависит от самого Киева. Потому чего сейчас об этом говорить. Давайте дождемся, что будет в Киеве".

Он добавил, что в таком случае в идеях Макрона "есть рациональные зерна, на основе которых можно продолжать работу".

Что означает внеблоковый статус для страны

Нейтральный статус юридический и политический статус государства, которое обязуется не принимать участия в войне между другими государствами, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках.

Провозглашения нейтрального статуса такими странами, как Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, в течение Второй мировой войны не помогло им избежать агрессии.

Сейчас европейские страны с внеблоковым статусом отходят от жесткого соблюдения статуса и усиливают сотрудничество с НАТО и ЕС.

Из-за отсутствия гарантии соблюдения гипотетического нейтрального статуса Украины со стороны России "нейтралитет" Украины может создать условия для возобновления агрессивных действий.

С 2010 по 2014 годы Украина в одностороннем порядке отказалась выбирать военно-политические союзы, как того требовал Кремль. В течение этих лет Москва утвердила рычаги влияния на Киев, результатом чего стало продление сроков пребывания российского флота в Крыму, а в дальнейшем – быстрая оккупация полуострова.

Кроме того, нейтральный статус означает невозможность получать внешнюю помощь на оборонные нужды.

Нейтралитет как гарантия ненападения работает только в случае, если нейтральное государство находится за пределами интересов государства-ревизиониста.

Вас также могут заинтересовать новости: