Речь о крайних участках фронта в Луганской и Запорожской областях.

Британская разведка обратила внимание на две главные текущие угрозы для российских оккупационных войск в войне против Украины.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, по состоянию на 7 февраля 2023 года снимки из открытых источников указывали, что Россия, вероятно, еще больше укрепила защитные сооружения в центральной части Запорожской области, особенно возле города Тарасовка.

Кроме того, по состоянию на 8 января Россия создала оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов.

Видео дня

"Несмотря на текущий оперативный акцент в основном на регион Донбасса, Россия остается обеспокоенной обеспечением безопасности на краях ее расширенной линии фронта", — говорится в сообщении.

Так, об этом свидетельствует продолжающееся возведение оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание персонала. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 тыс. 288 км. На оккупированной части Запорожской области линия фронта растянулась на 192 км.

"Большой украинский прорыв в Запорожской области создал бы серьезную угрозу для жизнеспособности "наземного моста" России, который соединяет Ростовскую область и Крым. Украинский успех в Луганской области еще больше подорвал бы провозглашенную военную цель России по "освобождению" Донбасса", — предполагают в британском Минобороны.

Как отмечает разведка, "принятие решения о том, какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков".

Война в Украине: актуальная информация

В Генштабе ВСУ сообщили, что потери оккупационной армии в Украине приблизились к 139 тысячам. За последние сутки статистика увеличилась на 560 ликвидированных врагов. Украинские защитники также уничтожили более 21 тысячи единиц техники.

В последние недели рашисты активизировали наступательные действия в районах Лимана, Угледара, Авдеевки, Марьинки и несокрушимой восточной "крепости" Бахмута.

Под Угледаром противник потерял свою элитную 155-ю бригаду морской пехоты, которую уже трижды доукомплектовывали. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, враг за неделю потерял 130 единиц техники в районе города. А в сутки ВСУ уничтожали от 150 до 300 российских морпехов.

В Telegram-канале, приближенном к ЧВК "Вагнера", появилась информация, что оккупанты убивают своих командиров, так как не хотят идти в наступление и выполнять "одноразовые задания".

Эксперты из Института изучения войны (ISW) указали на преувеличение успехов российского наступления. Это ИПСО Кремля, которая должна деморализовать украинцев и заставить Запад усомниться в целесообразности военной поддержки нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: