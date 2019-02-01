Садовый рассказал, как на таможне дрова превращаются в кругляк

Официально в 2017 году Украина экспортировала 2 миллиона тонн дров.

Однако, по статистике таможни иностранных государств, к ним из Украины въехало лишь 443 килограмма дров и более 610 тысяч тонн кругляка.

Кандидат в президенты Андрей Садовый отмечает, что большинство таких сделок проводят государственные предприятия - лесхозы, которые и экспортируют "дрова" из Украины, сообщает 24tv.ua

"На самом деле все понимают, что никакие дрова никто за границу не вывозит. В Польшу, Румынию, Турцию идет лес-кругляк. Сырье, из которого там производят мебель. А потом большое количество мебели возвращается в Украину. Более того, большинство этой мебели производят украинские работники, которые едут туда на работу, потому что в Украине производства нет", - сказал Садовый в своем видеоблоге на Youtube.

Поэтому политик называет мораторий на вывоз леса-кругляка "филькиной грамотой".

Со своей стороны Садовый предлагает бороться с вывозом леса-кругляка действенными антикоррупционными органами, полной цифровизацией таможни и учетом лесных насаждений, а также предлагает государственные программы для увеличения лесных насаждений и поддержки отечественного производства, в частности в области обработки древесины.

"Должна быть политическая воля поддержать украинского производителя. Только в деревообработке мы можем создать здесь, в Украине, до 50 тысяч рабочих мест. Так люди могут иметь работу и не выезжать за границу. Все есть - сырье, мудрые люди, желание. Только имеем "жуликов", которые выжимают из людей последние соки. Они должны уйти", - рассказал Андрей Садовый.