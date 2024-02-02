Армия РФ не устает терроризировать мирных украинцев, но получает бумерангом значительные потери.

На одном из направлений украинского фронта Россия вынужденно "похоронила" 60 своих военных вместе с пушками и другой техникой, которую "бумерангом" уничтожают ВСУ за террор украинцев.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра. В частности, за последние боевые сутки (по состоянию на 7.00 пятницы) агрессор совершил 14 неудачных штурмов и, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции.

Со своей стороны, воины ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Сейчас получено подтверждение о том, что на левом берегу уменьшилось на 61 оккупанта, три танка, семь пушек, шесть единиц автомобильной техники и две лодки. Также уничтожена антенна связи и два пункта боепоставки.

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"Оккупанты не прекращают вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, вернулись к авиабомбардировкам", - рассказали в Силах обороны.

В течение боевых суток враг нанес шесть авиационных ударов с применением 14 управляемых авиабомб по населенным пунктам Красный Маяк, Республиканец, Берислав, Качкаровка и Новоберислав. В результате вражеских авиационных ударов повреждены три частных дома.

Продолжая террор населения прифронтовых регионов агрессор применил 27 FPV-дронов, четыре ударные БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 15 осколочных боеприпасов.

Кроме того, враг четыре раза ударил из артиллерии по Херсону. Обстрелял Тягинку, Садовое, Берислав, Антоновку, Нововоронцовку на Херсонщине, а также Очаков и Куцурубскую общину на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов погибли два иностранных волонтера, еще трое волонтеров ранены, а также двое гражданских людей. Повреждены около десятка частных домов и автомобиль.

Также говорится, что в Николаевской области, вблизи населенного пункта Евгеньевка в Баштанском районе, четверо гражданских подорвались на неизвестном взрывном предмете: один человек погиб, еще трое - ранены.

За данными ВСУ, сейчас враг сократил количество боевых кораблей (до трех единиц) в Черном море. Ракетоносители заведены в пункты базирования. В Азовском море один корабль разоблачает надводную обстановку - осуществляет патрулирование в районе Керчи.

Россия проявила активность на левобережье Днепра

Накануне на левобережье российская армия прибегла к активности, но решилась лишь на три неудачные попытки штурмовых действий. В то же время на левом берегу уменьшилось на 32 захватчиков, реактивную систему залпового огня "Град", три БПЛА - два ударных "Ланцета" и разведывательный "Мерлин", и семь единиц автомобильной техники. Также были уничтожены два наблюдательных пункта врага, девять орудий, среди которых - гаубица "Мста-Б".

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