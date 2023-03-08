Оккупантам не хватает механизированных сил, чтобы реализовать соответствующие маневры.

У армии РФ фактически нет шансов для создания оперативного эффекта на поле боя и продвижения вглубь Украины в случае оккупации украинского Бахмута (Донецкая область). Как известно, 6 марта военное руководство Украины приняло решение удерживать этот рубеж до конца.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), россиянам не хватает механизированных бригад, а тактические "штурмовые войска" с такими маневрами не справятся, говорится в отчете.

"Российские войска вряд ли смогут одержать больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов", - констатируют в ISW.

Также там оценили, что небольшой тактический успех российских войск в районах Бахмута свидетельствует о способности россиян добиваться ограниченного тактического преимущества за счет задействования своей пехоты в фронтовых атаках.

Ранее в Институте отмечали, что для войск РФ есть два возможных пути для продвижения сил: в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или в направлении Славянска-Краматорска (около 40 км к северо-западу от Бахмута). При этом реализовать наступление враг может лишь на одном из них, ведь войска Украины укрепили оба эти направления.

Захват Бахмута может позволить оккупантам прорваться вглубь Украины

Напомним, что днем ранее лидер Украины Владимир Зеленский пояснил позицию власти и военного руководства по поводу решения продолжить оборону Бахмута. 6 марта на Ставке главнокомандующего генералы Украины окончательно согласовали этот вопрос.

По словам Зеленского, в случае оккупации Бахмута войскам РФ откроется путь к другим населенным пунктам Донецкой области. В частности, на Краматорск и Славянск. Поэтому оборона ВСУ на этом рубеже фронта - важный тактический шаг со стороны украинской армии, отметил лидер Украины.

Ранее о рисках захвата Бахмута силами РФ также сообщила немецкая разведка. Говорят, что сдача этого города может обернуться для ВСУ настоящей катастрофой, и что тогда россияне пойдут дальше, на следующие рубежи.

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