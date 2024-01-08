В результате сегодняшнего ракетного удара РФ есть много пострадавших.

В Днепропетровской области враг "озверел": Россия направила свои ракеты на ТЦ, также взрывной волной перебросило маршрутку.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. По его словам, в Кривом Роге повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов.

"58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", - сообщил Лысак.

Кроме того, ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской общине Криворожского района.

"Там также "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом", - отметил глава ОВА.

Вместе с тем, последствия российской атаки зафиксированы и в Новомосковске. Там случился пожар, его уже успешно локализовали. Взрывной волной опрокинуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждено три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

"В городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро - дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.

Россия 8 января обстреляла Украину ракетами - что известно

Сегодня армия РФ в очередной раз организовала ракетный удар по Украине. Оккупанты попали боеголовками в жилые кварталы Запорожья. Пострадали два человека - мужчина и женщина.

Также в Хмельницкой области прогремело по меньшей мере 6 взрывов в результате ракетной атаки.

Попадания также были зафиксированы в Харькове и области.

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