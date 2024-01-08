Ракеты запустили в акватории Каспийского моря.

Утром, 8 января, российские оккупанты решили снова устроить ракетную атаку по территории Украины.

Как пишет ВС ВСУ, в небо поднимали 9 бортов Ту-95МС и 4 бортов Ту-22М3 и с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - впоследствии добавили в ведомстве.

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Примерно в 6:20 Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

Обновлено 7:11. Оккупанты запустили еще одну ракету "Кинжал". Фиксируется взлет уже четвертого МиГ-31К.

Обновлено 7:07. Ракеты летят через Харьковщину в направлении Кривого Рога, сообщают ВС ВСУ.

Обновлено 7:05. ПС ВСУ сообщают о баллистической ракете в направлении Кропивницкого. Ракеты из Тернопольщины летят в направлении Львовской области.

Обновлено 7:00. Первая группа ракет в Хмельницкой области летит в западном направлении. Угроза Тернопольской области.

Вторая группа – Черкащина – Виннитчина. Направляются в юго-западном направлении.

Также зафиксированы пуски ракет с Ту-22м3.

Обновлено 6:51. ПС ВСУ зафиксировали взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Отмечается, что возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Сейчас группы ракет летят:

Черкасщина – в западном направлении;

Винницкая область - курс на Хмельницкую область;

Харьковщина – в направлении Днепра.

ВСУ ВСУ зафиксировали взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Обновлено 6:43. Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщает про залет на территорию Украины трех волн ракет:

первая - в Винницкой области западным курсом;

вторая - в Черкасской области летит курсом как первая волна;

третья волна с Харьковской области курсом на Днепропетровскую область.

Еще 1 борт ТУ-22М3 подлетает к Воронежской области, если изменит курс на Курскую, то вероятно будет еще пуск.

Оновлено 6:41. Группа ракет летит через Харьковскую область на Днепропетровщину, пишут ПС ВСУ.

Сообщается о скоростной цели на Днепр.

Обновлено 6:37. Ракеты сейчас на границе Киевской и Черкасской областей. Двигаются в западном направлении. Есть угроза – для Виннитчины. Зафиксирован пуск "Кинжала", пишут ПС ВСУ.

Обновлено 6:33. Группа ракет на юге Киевщины – в западном направлении, – ПС ВСУ. Новые группы ракет – в воздушном пространстве Сумщины. Двигаются в западном направлении – Полтавщина/Киевщина.

Обновлено 6:28. Ракеты через Сумщину летят в направлении Полтавщины/Черкасщины. Также зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Война в Украине-последние новости

Генштаб ВСУ раскрыл оперативное направление фронта с наибольшим количеством атак России в течение суток. Тяжело было под Авдеевкой.

Потери врага на 7 января 2024 года на Авдеевском направлении огромные-в посадках сейчас ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.

Сейчас Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч росгвардейцев.

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