Сейчас известно о двух пострадавших.

Российские захватчики попали ракетами в жилые кварталы Запорожья.

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram, в 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов.

В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прогремело в общей сложности 5 взрывов. В связи с этим, сейчас известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

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"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться", - сообщил Малашко.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Ракетная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, утром, 8 января, российские оккупанты устроили очередную ракетную атаку по территории Украины. Россияне поднимали в небо 9 бортов Ту-95МС и 4 бортов Ту-22М3 и с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

Враг запускал по Украине крылатые ракеты и аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли минимум четыре удары по Харькову. Тип вооружения в настоящее время устанавливается.

Такое есть возгорание в ТРЦ в Кривом Роге.

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