Погибли два человека.

Российские оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Разрушена гимназия. Два человека погибли", - отметил он. Сообщил, что это сотрудники учебного заведения.

Клименко сообщает, что поисково-спасательные работы продолжаются. "Под завалами спасатели еще ищут людей", - добавил он.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечает, что в результате ракетного удара пострадали двое мужчин 24 и 71 года.

Он отмечает, что здание гимназии подверглось серьезным разрушениям.

"Повреждены и 42 частных дома и 18 хозяйственных сооружений. А еще – инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", - сообщил он.

Атаки РФ на Украину-детали

3 октября, ночью Россия выпустила по Украине несколько групп дронов. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить над Днепропетровской областью 13 вражеских беспилотников и одну крылатую ракету, которыми россияне атаковали Украину. Из-за попадания, а также падения обломков в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения.

Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что, в частности, в результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Пожар спасатели оперативно укротили. Кроме того, обломки от сбития беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде, там зафиксировано и попадание.

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