Анализ спутниковых снимков показывает, что Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах.

Российские оккупанты "в три смены" строят военные заводы по всей территорим РФ. К такому выводы пришли журналисты проекта "Схемы", анализируя спутниковые снимки, на которых запечатлены изменения на территориях предприятий, где производят и ремонтируют самолеты, вертолеты, а также изготавливают дроны и ракеты. Проект приводит несколько примеров.

Казанский авиационный завод

На этом заводе из структуры госкорпорации "Ростех" строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики, например Ту-22м3 и Ту-160, с которых оккупанты запускают ракеты по Украине. Еще в 2018 году на территории начали возводить новый крупный ангар, а в 2022-м строительство ускорилось.

Иркутский авиационный завод

Профиль этого предприятия - ремонт и производство истребителей Су-30 всех модификаций. В 2019-2021 гг. на территории завода появился ангар с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого, похожего объекта.

Уральский завод гражданской авиации

Хотя само название говорит, что завод занимается именно гражданской авиацией, на самом деле это предприятие, в частности, ремонтирует двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

Начиная с конца 2021 года на территории завода начали возводить новый большой цех, а достроили его уже в этом году. Его длина 145 метров, ширина – 75. По словам авиаэксперта, там, скорее всего, производят двигатели или агрегаты для самолетов или вертолетов.

Дубнянский машиностроительный завод и "Кронштадт"

На территории предприятия в городе Дубно Московской области, в частности, находится Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", производящее такие ракеты как Х-22, Х-55 и Х-101.

К 2023 году здесь достроили новое крупное здание. Это новый частный завод по производству российских БПЛА, принадлежащий компании "Кронштадт" (фирма связана с холдингом "АФК-Система" российского олигарха Евтушенкова). Профиль предприятия - выпуск боевых дронов под брендом "Орион", "Гелиос" и др. - от разведывательных до ударных.

Производство военной техники в РФ - последние новости

Подрядчики оборонных предприятий, которые выпускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал", до сих пор не попали под санкции Запада. Следовательно, они продолжают импортировать необходимые материалы из стран Евросоюза.

Военно-космические силы РФ получили новые истребители Су-35С. Это уже четвертая партия этих самолетов, переданных оккупационным войскам России в текущем году.

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