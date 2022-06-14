Силы ПВО сбили две ракеты "Оникс" над Черным морем.

Российские военные ударили по Одесской области ракетами из временно оккупированного Крыма. Били из берегового ракетного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета в Telegram.

"По Одесщине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

По данным оперативного командования "Юг", ракеты уничтожили над Черном морем силами подразделения противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты систематически обстреливают Одессу и область, а также распространяют различные фейки, чтобы оправдать бесконтрольные ракетные удары по региону.

Кроме того, акватория Черного моря заминирована российскими минами. В Международной морской организации при ООН заявили, что обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы, а без этого невозможно снять блокаду и пустить корабли.

Из-за угрозы с моря и с воздуха власти Одессы запретили посещать пляжи. 11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина, вместе с семьей проигнорировавший запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины.

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