Эксперт объяснил большие потери в рядах РФ тем, что ВСУ ведут себя профессионально.

Сдавшиеся в плен российский военные рассказывают о реальных потерях и проблемах российской армии. Так, во время одного допроса путинский военный рассказал, что его рота потеряла 70% состава во время боя.

Как отмечается в сюжете проекта FreeДом, плен в Украине - это единственная возможность для солдат выжить, поскольку в РФ их не ждут.

"С каждым днем Кремлю все сложнее выдавать войну в Украине за так называемую "спецоперацию". Особенно понимая, что РФ проигривает", - говорят журналисты.

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что Россия сначала скрывала потери, потому что так называемые "спецоперации", это все должно быть молниеносно, без потерь, без пленных.

"В РФ начали поступать тела погибших, еще больше раненых, то скрывать абсолютно это не получалось. Поэтому постепенно, дозированно давались данные, которые далеки от объективных", - подчеркнул Романенко.

Он объяснил большие потери в рядах РФ тем, что ВСУ ведут себя профессионально. Также эксперт добавил, что в войне против Украины Россия задействовала и срочников, и наемников из Африки и тд.

Как сообщал Генштаб ВСУ, по состоянию на 23 июня общие потери российской армии в Украине составили 34 тысячи 430 оккупантов.

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