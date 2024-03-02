Без поддержки авиации, сухопутным войскам РФ тяжелее проводить операции.

У России есть в наличии законсервированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Она может попытаться их вернуть в эксплуатацию, чтобы продолжить разведку.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, оккупанты прекратили использование этого борта после потери второго за неделю А-50.

По мнению британцев, это будет продолжаться до тех пор, пока россияне будут проводить внутренние расследования относительно неспособности защитить эти самолеты, а также относительно того, как уменьшить угрозу от украинской противовоздушной обороны.

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"Потеря этого средства, обеспечивающего ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов. Это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить над спорным воздушным пространством восточной и южной Украины", - объясняет британская разведка.

Как отмечается, вероятно РФ придется искать варианты преодоления этого пробела путем перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска.

"Это долговременная проблема, которая почти наверняка обострилась после вывода А-50, которые поддерживали операции", - добавили в Минобороны Великобритании.

Россия теряет свою авиацию

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года первый А-50 был уничтожен над Азовским морем, а 23 февраля такой же самолет снова сбили над Азовским морем. Он упал на территории России.

Недавно представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что самолетов А-50 уже несколько дней нет в российском небе неподалеку от Украины

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщала, что почти половина российских самолетов ДРЛО А-50 находятся в нерабочем состоянии. У семи таких самолетов нет двигателя.

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