В МИД опровергли заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия может готовить ядерную провокацию.

"У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", - написал он.

В МИД предупредили, что сейчас наблюдается очередной "всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции".

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"Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", - написали там.

Отмечается, что Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО.

"Мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их приобретать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", - заверил представитель МИД Георгий Тихий.

Ранее прокремлевские пропагандистские СМИ заявили, что Украина якобы "готовит удар "грязной ядерной бомбой" по Запорожской и Курской АЭС".

Они утверждают, что удар якобы "курируют западные спецслужбы", в Сумы и Запорожье на фоне готовящейся атаки "съехалось большое количество западных журналистов", а "грязные боеголовки уже размещены в Днепропетровской области".

Ядерные провокации РФ на АЭС - детали

11 августа над ЗАЭС был замечен густой дым. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко тогда заявлял, что российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

Соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная считает, что пожар 11 августа на Запорожской АЭС связан с боевыми действиями в Курской области.

По ее словам, пожар на Запорожской АЭС был однозначно целенаправленным поджогом со стороны России. Это было рассчитано на западных партнеров, чтобы они сказали Украине прекратить военную операцию в Курской области.

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