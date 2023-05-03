Атака беспилотников на Кремль никак не отразится на поставках американской военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента (МИДа) США Ведант Патель, сообщает CNN.
"Мы были четкими и последовательными в отношении того, чтобы не поощрять и не позволять Украине наносить удары за ее пределами", — заявил дипломат.
На уточняющий вопрос, повлияют ли дальние удары Украины по России на помощь США, Патель заявил, что США "будут продолжать поддерживать наших украинских партнеров столько, сколько потребуется".
В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что на этот момент США не могут подтвердить причастность Украины к ударам по Кремлю, но также не готовы называть случившееся российской спецоперацией "под чужим флагом". Хотя у России есть опыт подобных провокаций, отметила она.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США никак не помогают Украине в нанесении ударов по территории России.
"С начала этого конфликта Соединенные Штаты, конечно, не поощряют и не способствуют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом", – сказала она.
Ночная атака на Кремль
В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар на крыше. О пострадавших российские власти не сообщали.
В этом инциденте Москва обвинила "киевский режим", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже призвал "физически устранить" Зеленского. Украинские власти, включая самого президента Зеленского опровергли причастность Киева к случившемуся.