Вашингтон пока не готов назвать ответственного за удар по Кремлю.

Атака беспилотников на Кремль никак не отразится на поставках американской военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента (МИДа) США Ведант Патель, сообщает CNN.

"Мы были четкими и последовательными в отношении того, чтобы не поощрять и не позволять Украине наносить удары за ее пределами", — заявил дипломат.

На уточняющий вопрос, повлияют ли дальние удары Украины по России на помощь США, Патель заявил, что США "будут продолжать поддерживать наших украинских партнеров столько, сколько потребуется".

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В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что на этот момент США не могут подтвердить причастность Украины к ударам по Кремлю, но также не готовы называть случившееся российской спецоперацией "под чужим флагом". Хотя у России есть опыт подобных провокаций, отметила она.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США никак не помогают Украине в нанесении ударов по территории России.

"С начала этого конфликта Соединенные Штаты, конечно, не поощряют и не способствуют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом", – сказала она.

Ночная атака на Кремль

В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар на крыше. О пострадавших российские власти не сообщали.

В этом инциденте Москва обвинила "киевский режим", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже призвал "физически устранить" Зеленского. Украинские власти, включая самого президента Зеленского опровергли причастность Киева к случившемуся.

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