Флот захватчиков пополняется путем производства в Татарстане.

Российская армия сейчас использует свои новые ракетоносители как ПВО. Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса рассказал спикер командования ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россияне сейчас держат свои новые корабли, которые недавно спущены на воду, возле Новороссийска и используют их больше как прикрытие от возможных ударов украинских ракет.

"Два таких корабля лишь проходят испытания, они даже не в строю. Один из них малый ракетный корабль проекта "Каракурт" возле временно оккупированного Севастополя сейчас используется как корабль прикрытия ПВО. Это "Циклон". Он был спущен на воду в Керчи на заводе "Залив"... Как ракетоноситель он не работал, используется как ПВО", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что состав флота РФ пополняли путем производства в Татарстане, где РФ строит малые ракетные корабли класса "Каракурт".

"Их планово должно было быть в составе Черноморского флота РФ пять единиц, три из них достраивали в Керчи на заводе "Лиман": это в первую очередь "Циклон", который сейчас стоит на охране Севастополя, это "Амур" и "Аскольд". Что произошло с "Аскольдом" все видели (поразили ВСУ - УНИАН). Его сейчас вытащили из воды, он стоит на причале, его, вероятно, будут ремонтировать. Корабль "Амур" находится в Новороссийске на ходовых испытаниях и пока еще не входит в состав флота РФ", - говорит военный.

По данным пресс-секретаря, еще две корабельные единицы должны были построить в Казани. Один из них "Туча", который сейчас находится возле Новороссийска, и, скорее всего, проходит там испытания, пятый корабль сейчас строят. Как уточнил Плетенчук, это проект не новый, а "родом" из 1990-х, который был фактически заброшен, но в свое время РФ была вынуждена к нему вернуться из-за санкций, которая ввела Украина в 2014 году. Речь идет о прекращении поставок газотурбинных установок для большей серии кораблей - "Адмиралтейской".

Также, по словам Плетенчука, российские ракеты "Калибр", которыми заряжены установки на определенных кораблях РФ, имеют в своем составе 40-60 иностранных элементов.

"Если брать любой современный российский корабль, то кроме железа в корпусе, видимо, и медного кабеля, там ничего нет своего, потому что вся микроэлектроника - иностранного производства", - пояснил Плетенчук.

Напомним, 4 ноября ВСУ прицельно ударили по временно оккупированной Керчи. В результате атаки серьезно поврежден российский корабль "Аскольд" - проект 22800 "Каракурт". По данным специалистов, каждый ракетный корвет этого проекта стоит примерно 1,47 миллиарда рублей - ориентировочно 16 миллионов долларов, а по курсу 2015 года 24 миллиона долларов. Таким образом, уничтоженный в Керчи "Аскольд" стоил примерно 16 миллионов долларов.

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