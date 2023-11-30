В некоторых случаях речь идет о целенаправленном уничтожении архивов, иногда это было обычное мародерство со стороны оккупантов

За время полномасштабного вторжения Украина утратила по вине российских военных миллионы исторических документов о преступлениях немецких войск во время оккупации украинских территорий в 1941-1944 годах. Об этом говорится в докладе немецкого Центра документации преступлений национал-социалистического режима "Архивы Арользена".

Так, были украдены или просто уничтожены документы, подтверждающие кражу нацистами украинских культурных ценностей, преступления Холокоста, депортации населения и т.д. Как подсчитали эксперты ЮНЕСКО, российская армия уничтожила в Украине 331 исторически или культурно значимое сооружение, в том числе 29 музеев, 13 библиотек и одно здание архива. Еще как минимум пять архивов пострадали частично.

Например, государственный архив Херсона разграблен наполовину. Здание архива в поселке Высокополье заминировано и в него невозможно зайти, из-за чего еще уцелевшие в нем документы могут быть утрачены этой зимой из-за погодных условий.

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"Россия использует стирание исторической памяти как оружие. На этом фоне мы считаем своей обязанностью помочь сохранить фонды", — заявил директор "Архивов Арользена" Флориан Азулай.

Россия грабит и уничтожает музеи Украины

Как писал УНИАН, во время оккупации Херсона россияне похитили из местного художественного музея три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского – "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море". Музейщики говорят, что россияне аналогично крали работы Айвазовского из других музеев.

Также мы рассказывали, что в июне во время устроенного россиянами наводнения в Херсонской области вода уничтожила дом-музей известной народной художницы Полины Райко.

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