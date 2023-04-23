Мирных жителей они пускают в медучреждения, чтобы использовать как живой щит.

На временно оккупированной территории Донецкой области мирные жители практически не могут получить медицинские услуги - большинство больниц принимает только российских военных.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты продолжают переводить гражданские медучреждения на обслуживание военных из-за увеличения потерь среди личного состава.

По последним данным, в Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским почти невозможно получить медуслуги. В то же время во многие больницы россияне продолжают запускать небольшое количество гражданских, чтобы использовать их как живой щит.

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Отмечается, что захватчики боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха, что местные партизаны передадут координаты Вооруженным силам Украины.

"В то же время даже те больницы, которые могут предоставлять услуги гражданским - выставляют требования к местному населению. Так, без российского паспорта медики перестают оказывать помощь. Для того, чтобы контролировать процесс паспортизации и предоставления услуг по паспорту, россияне увеличивают количество медиков, которых привозят с территории РФ", - добавили в ЦНС.

В Центре нацсопротивления в очередной раз призвали не брать российский паспорт. При необходимости украинцы в оккупации могут оформить заявление и иметь соответствующий "документ" на руках. При этом постоянно пропускать очередь на выдачу и обновлять заявление на получение и саботировать получение паспорта.

Потери России в войне

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на оккупированных территориях Украины местным жителям трудно получить медицинскую помощь из-за использования больниц только для раненых российских военных.

17 апреля, из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области, противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Однако пограничники РФ отказались пропускать 14 грузовиков с ранеными. Их повезли в больницы на оккупированной территории.

По состоянию на сегодня украинские защитники ликвидировали уже более 186 тысяч российских солдат.

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