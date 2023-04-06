На прошлой неделе на Донецком направлении было уничтожено как раз четыре тысячи оккупантов.

Командование российской армии планирует отправить на восток Украины четыре тысячи человек, которые проходили обучение на полигонах в Беларуси.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире информационного телемарафона. "Стало известно, что в Беларуси на сегодняшний день формируются эшелоны, там пытаются отправить людей, которых обучали на полигонах. Их в общем количестве около четырех тысяч человек", - сказал он.

Дмитрашковский также напомнил, что на прошлой неделе на Донецком направлении было уничтожено как раз четыре тысячи оккупантов. Он добавил, что таким образом захватчики пытаются пополнить потери в личном составе.

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Роль Беларуси в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Беларусь с первых дней полномасштабной войны оказывает поддержку российским оккупантам, в частности предоставляя свое воздушное пространство и территорию.

В Беларуси размещают российских военных, там проходят совместные беларуско-российские военные учения.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. Лукашенко сказал, что может договориться с ним и о размещении стратегического ядерного оружия.

Недавно стало известно, что на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют доказательства военных преступлений армии РФ в Украине.

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