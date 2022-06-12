В течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнеговатской громад Николаевской области.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 11 российских оккупантов и вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook.

Отмечается, что в течение ночи продолжались обстрелы Куцурубской и Березнеговатской громад Николаевской области. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уменьшено мощности врага на самоходную артустановку, самоходную крупнокалиберную пушку артиллерии "Пион" и 11 рашистов", - сообщили в командовании.

Подчеркивается также, что корабельное группировки вражеского флота в составе четырех надводных кораблей и двух подводных лодок, снаряженных крылатыми ракетами, и четырех больших десантных кораблей продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов, не исключая и проведения десантной операции.

12 июня СБУ перехватили разговор, где российский солдат рассказывал родным об аде, который им устроили украинские воины на Николаевско-Херсонском направлении.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери россиян с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют более 32 тысяч человек.

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