Пропагандисты не придерживаются единой линии фейков, а вбрасывают много бессмысленных теорий.

Россия заранее планировала "сдачу" Херсона и тщательно готовилась к тому, как объяснить позорное поражение обществу.

Как говорится в сюжете канала FreeДОМ, Кремль подготовил для пропагандистов несколько методичек. Рупоров учат убеждать аудиторию, что Херсонское направление - самое тяжелое для российской армии, а Украине крайне важно "продемонстрировать свою боеспособность", чтобы просить о новом пакете военной помощи.

Кроме того, пропагандисты учат дискредитировать ВСУ, якобы Украина готова положить "десятки тысяч своих солдат, чтобы освободить Крым, а Россия якобы свое войско чтит.

"Они будут пытаться переложить с больной головы на здоровую, что это мы расстреливаем, мы не ценим своих военных, мы убиваем, мы ставим заградительные отряды. То есть, заградительные отряды у них, только здесь это делаем мы. Свой местный потребитель "хавает" это. Украинцы этого не воспринимают", - пояснил военный эксперт, экс-работник СБУ Иван Ступак.

Российская пропаганда не придерживается какой - то одной версии событий на фронте. Зато кремлевские рупоры распространяют множество нелепых теорий заговора и создают украинскому президенту Владимиру Зеленскому образ "кровавого" лидера, который "уничтожает свой народ".

В частности, несколько российских СМИ обвиняют Украину в планах взорвать Каховскую ГЭС, хотя сами россияне ее и заминировали. По версии пропаганды, Зеленский хочет "кровавого шоу" и ловушку для оккупантов. Эти байки неоднократно опровергала не только Украина, но и иностранные эксперты. В частности, аналитики американского ISW подчеркнули, что Украина материально не заинтересована в подрыве ГЭС. А вот россиянам этот теракт более нужен, чтобы прикрыть свой побег из Херсона.

"Мы хотим наоборот сохранить жизни наших военных, наших гражданских, нашу инфраструктуру. Нам это все отстраивать. У нас нет задачи при наступлении взорвать дамбу, чтобы она нам замедлила наступление. Если этот подрыв замедляет наше наступление, то понятно, что это не наши интересы", - отметил Ступак.

По словам эксперта, Украина более 8 месяцев не контролирует дамбу Каховской ГЭС. Заминировать ее невозможно.

Впрочем, россияне придумывают, как сбежать из Херсона. Вряд ли это будет неконтролируемое бегство 40 тысяч военных. Стоит быть готовым к провокациям.

"Они просто так будут выходить? Почти 40 тысяч человек? Сомневаюсь. Наши военные заходят и по ним начинают стрелять люди в гражданской одежде. Диссонанс страшный. Приезжают российские военкоры и начинают снимать картинку, как ВСУ расстреливают мирное население", - предположил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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