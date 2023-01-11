Военные заметили подозрительную активность разведывательных БПЛА врага в течение последней недели.

ВСУ фиксируют активную подготовку Россией к новой массированной ракетной атаке по Украине, об этом свидетельствует, в частности, активность беспилотных разведывателей, рассказала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время морские ракетоносители находятся в пунктах базирования на переснаряжении.

"Но наблюдая за их деятельностью, можем констатировать, что после массированного ракетного предновогоднего обстрела они завели корабли, в том числе, для переснаряжения – поскольку они использовали все ракеты, которые находились на тот момент на бортах", - отметила Гуменюк.

В ОК "Юг" отметили, что на сегодня для россиян нужно от 10 до 14 дней для такого переснаряжения: "Это такие "паузы" между массированными ракетными атаками".

Сейчас есть угроза и смешанной воздушной атаки ракетами морского, воздушного базирования, а также иранскими БПЛА.

В общем, подготовка Россией к нанесению ударов свидетельствует, что Украина находится "накануне" такой атаки. "Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем в последнюю неделю, говорит о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о целях, которые хотят поразить. Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки, враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы сейчас как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки", - заявила Гуменюк.

Массированные удары по Украине

С 29 декабря Россия нанесла несколько крупных ракетных ударов, а также комбинировала ракеты с ночным запуском иранских дронов, чтобы нанести как можно больший ущерб энергосистеме и истощить ПВО.

В предыдущие разы - в новогодние праздники - России не удалось погрузить Украину в блэкаут, однако намерений этих враг не оставил.

Одновременно в разведке предупреждали об угрозе ракетных ударов на православные праздники. Однако обстрела не произошло, поскольку, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, врагу необходимо больше времени на оценку остатков сил и мощностей, а также дальнейшее планирование.

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