Однако, подчеркнул эксперт, "чего-то уж слишком особенного россияне предложить не могут".

Вполне вероятно, что Россия готовит еще одну массированную ракетную атаку до 24 февраля, высказался в эфире телеканала "Киев" военный эксперт Петр Черник.

По его словам, сейчас речь идет о накоплении россиянами ракетного ресурса. Более того, Черник допускает провокации со стороны российских агентов - как в Украине, так и в других странах Европы.

"От них ждать можно чего угодно. Давайте не забывать, что они имеют достаточно развитую агентурную сеть ... Какие-то диверсионные акты на территории Европы и на нашей территории могут произойти. Плюс стратегический неядерный ракетный потенциал мы не отменяем. Последний залп в 71 ракету - это довольно много. И они могут, да и, вероятнее, накапливают новый ракетный ресурс. На мой взгляд, до 24 февраля еще одна ракетная атака обязательно будет", - сказал Черник.

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Однако, подчеркнул эксперт, "чего-то уж слишком особенного россияне предложить не могут": "Вопрос - по чем будут бить. Возможно, изменят "философию" ударов с инфраструктуры энергетической, скажем, на транспортную".

Массированный ракетный удар по Украине - когда будет

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк 13 февраля допустила, что российская армия может нанести новый ракетный удар по Украине на годовщину полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля. Дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками, подчеркнула Гуменюк.

Последний массированный пуск крылатых ракет и иранских БПЛА Россия осуществила 10 февраля. Основную партию "подарков" противника тогда наши ПВО отбили, однако были и "прилеты" по энергосистеме Украины.

Что готовит Россия 24 февраля - мнения разведки и экспертов

В РФ соберут внеочередное заседание Совет Федераций накануне годовщины вторжения. На заседании планируют говорить о правовой "интеграции" оккупированных украинских территорий.

В те же дни на сцене в Лужниках пройдет концерт с участием российского президента Владимира Путина. Предварительно, в мероприятии примут участие до 200 тысяч россиян.

По мнению российского политтехнолога Аббаса Галлямова, Путин хотел бы пойти в новое наступление на Украину 24 февраля, однако у него для этого маловато ресурсов.

Кроме того, по данным украинской разведки, с 18 февраля - накануне Мюнхенской конференции по безопасности - российские спецслужбы организуют волну пророссийских митингов в странах Европы, чтобы подорвать общественное мнение по поставкам Украине тяжелого вооружения.

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