Это была 14-я по счету ракетная атака на украинскую энергетику.

Российские войска во время последней ракетной атаки обстреляли шесть энергообъектов и семь высоковольтных подстанций магистральных сетей в Украине.

"Сегодня Россия пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему – 10 февраля – продолжалась более суток. Ракетами и дронами было обстреляно шесть энергообъектов и семь высоковольтных подстанций магистральных сетей", - во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что благодаря профессиональной работе энергетиков после такого массированного удара удалось оперативно запитать потребителей по резервным схемам, и уже третьи сутки подряд лимиты потребления до областей не доводятся.

"На сегодня незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и прилегающих районах, части Херсонской и Харьковской областей", - сказал он.

Атака России 10 февраля - новости

Как сообщал УНИАН, ночью и утром 10 февраля Россия атаковала территорию Украины беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля Россия совершила 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.