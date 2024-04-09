Турецкие проливы закрыты для военных кораблей Украины и России из-за войны, но у россиян есть козырь.

Россия имеет техническую возможность перебрасывать военные корабли из Балтийского моря в Черное и обратно, даже несмотря на закрытые для них турецкие проливы. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал военный эксперт, главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

Как пояснил аналитик, еще в советские времена на территории России была построена система каналов, которые соединили реки бассейнов Балтийского и Черного морей. Благодаря этому появилась возможность проводить небольшие корабли через эту единую систему рек и каналов из Балтики аж в Черное море.

"Поэтому технически, у врага действительно есть возможность перебросить корабли в Черное море. Речь идет не только о переброске из Каспийской флотилии, как перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, но и из Балтийского моря", - рассказал Катков.

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По его словам, это в частности касается малых ракетных кораблей проекта "Буян-М", которые изначально были спроектированы так, чтобы их можно было перебрасывать по внутренним водным системам России.

"Это самый маленький ракетоноситель "Калибров", который есть в РФ. Он есть в Черном море, на Балтийском флоте. То есть это довольно известные корабли, которые покрывают непосредственно возможности запуска крылатых ракет "Калибр", - пояснил он.

Почему Россия не может заводить корабли в Черное море через Босфор

Как писал УНИАН, проход гражданских судов и военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы регламентируется международной Конвенцией Монтре, которую подписали еще в середине 1930-х годов. Это соглашение в частности запрещает проход через проливы военных кораблей тех стран, которые находятся в состоянии войны. Именно поэтому в феврале 2022 года Турция закрыла свои проливы для прохода как российским, так и украинским военным кораблям.

В то же время конвенция позволяет проход через проливы любых "торговых судов", даже если их страны находятся в состоянии войны. Россия неоднократно злоупотребляла этим, перевозя вооружение и военные грузы гражданскими судами.

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