Местные жители сообщают, что взрывы были в центре города.

Мэр Изюма Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага на город. В результате обстрелов есть погибшие.

Об этом он сообщил"Суспильному".

"Владимир Мацокин, заместитель мэра Изюма, сообщил, что атака началась примерно в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум трое мирных жителей погибли", — говорится в сообщении.

Позже мэр города уточнил потери: 6 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети.

Напомним, в среду, примерно в 15:00, на Харьковщине в Изюме повредили газопровод. Сообщается, что повреждение было вызвано авиационным ударом. Из-за обстрелов без газа остались около 40 тыс. населения.

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