В воздушное пространство Украины зашло несколько ракет с курсом на разные города.

В день начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину Россия снова прибегла к ракетному террору. В небе над Украиной зафиксировано несколько ракет.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, одна из российских ракет летит на Днепр. Еще одна ракета с востока летит в направлении города Изюм Харьковской области. За ней вылетела еще одна ракета - предварительно она двигалась на Харьков. Потом в ПС уточнили, что ракета изменила курс на юг.

Несколько минут назад Россия запустила ракеты на Харьковскую область. В регионе продолжается воздушная тревога.

Видео дня

По данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в восточных, южных и части центральных областей.

Карта тревог

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Не игнорируйте тревогу.

Обновлено в 13:55. Еще одна ракета летит в Павлоград Днепропетровской области.

Обновлено в 13:58. Еще одна российская ракета летит на город Чугуев в Харьковской области. Также в ПС заявили, что одна ракета направляется на Сумскую область.

Обновлено в 14:08. Воздушные силы сообщили о повторных пусках ракет из Курской области России.

Два года большой войны - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сирский выступил с обращением по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он подчеркнул, что в победу верили и тысячи добровольцев, которые в первые часы войны выстроились в очереди в военкоматы, а также сотни тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Он также отметил роль миллионов волонтеров, которые "начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии".

В честь второй годовщины войны Генштаб ВСУ порадовал особыми потерями оккупантов. В перечень уничтоженной техники добавили самолет А-50, который стоил России более $300 млн. Его сбили вечером 23 февраля над Азовским морем.

Кроме того, сегодня утром в Киев прибыла руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в честь второй годовщины полномасштабной войны с Россией.

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