Россияне снова безуспешно пытались вернуться на позиции в районе Андреевки.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска осуществили почти полсотни безуспешных атак на украинские позиции сразу на нескольких направлениях и снова потерпели неудачу в попытках вернуться на свои позиции в районе Андреевки, что под Бахмутом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, а также наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там ВСУ уничтожают захватчиков, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений с врагом.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, на Лиманском - 6 атак в районе Макеевки Луганской области, а на Шахтерском - около 10 атак в районах Водяного и Золотой Нивы Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении россияне в очередной раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские оккупанты совершили более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Тем временем, на Херсонском направлении украинские силы обороны сейчас ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады россиян и успешно поражают их тылы.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении ВСУ имеют успехи севернее Копанов и Новопрокоповки.

По словам Тарнавского, на этом направлении потери россиян резко возросли. В частности, за сутки удалось ликвидировать 338 российских оккупантов и 52 единицы их техники и вооружения.

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