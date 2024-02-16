Одновременно на Западе проводится отдельная кампания по дискредитации украинского руководства.

Россия запустила масштабную информационно-психологическую кампанию, направленную на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского и раскол украинского общества. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на полученные журналистами документы.

Документы свидетельствуют, что в январе 2023 года первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации. Эти усилия были основаны на опыте предыдущих аналогичных кампаний.

На встрече с подчиненными 16 января 2023 года Кириенко изложил четыре ключевые цели для этой кампании:

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дискредитация военно-политического руководства Украины,

раскол украинской элиты,

деморализация украинских войск,

дезориентация украинского населения.

Успех этой информационной кампании должен был измеряться по ключевым показателям:

снижение рейтинга ключевых фигур в военно-политическом руководстве Украины,

увеличение веры среди украинского населения в то, что элиты заботятся только о собственных интересах,

рост количества отставок в правительстве,

увеличение количества публичных конфликтов в Украине.

Документы показывают, что Кремль отслеживал прогресс в достижении этих показателей на почти еженедельных встречах, анализируя самые популярные посты в соцсетях и подсчитывая общее распределение полученных результатов. Кремль также проводил еженедельные опросы относительно уровня доверия к Зеленскому и военного руководства Украины.

Среди самых успешных материалов, которые удалось забросить в украинское инфопространство, был сфабрикованный пост в Facebook о том, что семья погибшего бойца не получала никакой помощи от государства. Этот пост набрал более 2 миллионов просмотров. Другой топ-пост - фейковый ролик в Telegram о том, что украинская власть намерена "воевать до последнего украинца".

Документы свидетельствуют, что десятки нанятых троллей выдавали более 1300 сообщений и 37 000 комментариев в украинских соцсетях еженедельно. За написание 100 комментариев в день такие тролли получали по 60 000 рублей в месяц, или около 660 долларов.

"Большинство отчетов стратегов своим политическим руководителям сосредотачивались на объемах созданного контента и общем количестве просмотров, но в течение первых пяти месяцев они не предоставляли никаких доказательств того, что эти усилия оказали какое-то влияние на украинцев", - отмечает WP.

При этом сами же московские стратеги признавали, что им нужно избегать откровенной пророссийской пропаганды, чтобы получить доверие аудитории. Поэтому вместо старых нарративов россияне в частности разгоняли тему о том, что Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины и что Запад якобы ищет замену Зеленскому.

Параллельно Кремль вел отдельную информационную кампанию на Западе, пытаясь дискредитировать Владимира Зеленского в глазах европейцев и американцев. Пропагандисты искали и внедряли нарративы, которые, как они надеялись, разрушат имидж украинского президента как "героя маленькой страны, борющейся с глобальным злом", — гласит один из документов. Для этого в частности распространялись поддельные украинские государственные документы с псевдо-доказательствами коррупционных схем в закупках для ВСУ.

Эти планы привели к сотням статей и тысячам публикаций в социальных сетях, переведенных на французский, немецкий и английский языки, направленных против Зеленского, свидетельствуют документы. Однако дополнительной целью было создать ситуацию, когда такие фейковые новости будут попадать и в саму Украину через репосты украинских блогеров и политиков, которые гонятся за "хайпом".

Российская пропаганда: последние новости

Как писал УНИАН, в России уже назначили "виновных" в смерти российского оппозиционера Алексея Навального. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, к гибели главного врага Путина напрямую причастны "Шольц, Сунак, Зеленский" и руководство США.

Также мы рассказывали, что в самой России государственная пропаганда стремительно теряет рейтинги. Россияне не просто меньше стали смотреть пропаганду, а вообще все реже включают телевизор.

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