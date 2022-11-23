Сейчас правоохранители не знают, где находятся эти люди.

Российские оккупанты во время отступления с правого берега Херсонской области забрали с собой председателей общин, которые отказались с ними сотрудничать.

Во время оккупации захватчики охотились за людьми, которые оставались верными Украине, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины. Речь идет об активистах, участниках антитеррористической операции, бывших военнослужащих и правоохранителях.

"Пока неизвестно место нахождения некоторых председателей территориальных общин, которые не подчинились врагам", - говорится в сообщении.

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Оккупанты устанавливали местонахождение таких людей, приходили к ним с несанкционированными обысками и задерживали. По данным МВД, к задержанным применилось психологическое и физическое насилие.

Отмечается, что некоторых людей держали в плену по три месяца и больше.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики отошли на левобережье области, а часть войск начали перебрасывать на другие направления.

Перед отступлением из города оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго. Кроме того, армия РФ заминировала все важные объекты Херсонщины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Генерального штаба ВСУ, в курортном селе Стрелково на Арабатской стрелке захватчики оборудовали пыточную, где держат украинцев.

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