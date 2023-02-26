Из Челябинской области прибыло 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Так, из Челябинской области прибыло 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Между тем, из-за опасений деоккупации украинских территорий, так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию РФ.

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Война в Украине - Крым

Как сообщал УНИАН, Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу. 24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

Недавно на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о возможности возвращения Крыма в этом году заявил, что "все зависит от нас", Украина технически готовится.

Украина исключает, что пойдет на любые территориальные уступки России по Крыму, поскольку полуостров будет служить удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - силой и дипломатией.

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