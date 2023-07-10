Спикер подчеркнул, что на реагирование на ракеты "Искандер - М" очень мало времени как для граждан, так и для ПВО.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал подробности ночной атаки рашистов на Николаев.

По его словам, оккупанты применили баллистику, а это самый тяжелый тип ракет для противодействия.

"Имеем информацию, что это "Искандер - М"... это баллистика", - сказал он. При этом он отметил, что промежуток времени с момента пуска до момента "прилета" этого боеприпаса является достаточно коротким. "На реагирование очень мало времени как для граждан, чтобы идти в укрытие, так и для ПВО", - отметил Игнат. По его словам, враг наносит удары очень неожиданно и с разных типов вооружения.

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Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины напомнил, что против баллистики нужны определенные средства ПВО, в частности, ЗРК Patriot.

Обстрел Николаевщины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, ночью, российские оккупанты совершили ракетную атаку по Николаевской области.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

Ночью 10 июля также россияне выпустили по Николаеву ракеты С-300.

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