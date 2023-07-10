Пока о деталях атаки ничего неизвестно.

В ночь на понедельник, 10 июля, в Николаеве прогремел взрыв, город обстреляли российские захватчики.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале подтвердил взрыв и сообщил, что российские оккупанты могли обстрелять город из зенитно-ракетных комплексов C-300. "Предполагаем, что С-300. Есть еще пуск", - написал он, позже опровергнув второй пуск.

В 01:01 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждали, что в Николаевской и Херсонской областях есть угроза баллистики. Сейчас тревогу уже отменили.

Видео дня

Красными на карте остаются Донецкая и Харьковская области - там сообщали об активности российской тактической авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: