В последние дни прибывают очередные партии мобилизованных, которых в основном размещают на Азовском побережье.

Оккупанты перебрасывают дополнительные ресурсы во временно оккупированную часть Запорожской области, но боятся размещать их в Мелитополе из-за действия сил сопротивления, которые передают информацию украинским спецслужбам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. По его словам, ВСУ узнают обо всем, что делают оккупанты в Мелитополе.

"Следует отметить, что сейчас они свои эшелоны военной техники догоняют до Сокола-Горного – это почти граница Херсонской и Запорожской областей, потому что боятся их доставлять в Мелитополь. Они понимают, что все, что находится в Мелитополе, через наши силы сопротивления сразу узнают наши спецслужбы, наши Вооруженные силы", - сказал Федоров.

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Он отметил, что в последние дни приезжают очередные партии мобилизованных, которых в основном размещают на Азовском побережье.

"В Мелитополе они боятся размещаться, тем более, после тех взрывов, произошедших в прошлые выходные, когда был полностью уничтожен склад боеприпасов рашистов на одном из промышленных предприятий. Также мы видим существенные потери оккупантов. Например, вчера в морг Мелитополя привезли целую фуру убитых рашистов. Сегодня морг полностью переполнен и даже гражданские не имеют доступа к нему, если кто-то умер", - рассказал городской голова.

По его словам, в поселке Большая Белозерка оккупанты полностью переделали под морг одну из школ и там на территории агрофирмы устраивают братские могилы.

Война в Украине - ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, с начала января россияне начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В целом, отметил городской голова, россияне превратили оккупированные территории Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты - на тюремные камеры. Российские войска не дают людям выехать с захваченных территорий.

По информации Центра национального сопротивления во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, оккупационная администрация с целью выявления участников украинского подполья призвала жителей сообщать "о подозрительных людях" в чат-боте у Telegram.

Кроме этого, управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и технику противника. По словам местных, боеприпасы детонировали более часа. А Иван Федоров отметил, что в мелитопольский морг привезли полную фуру с телами ликвидированных российских военных. Городские больницы переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов, расположенных к северу от Мелитополя.

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