Мэр города заявил, что все мелитопольские больницы переполнены ранеными российскими оккупантами.

В морг оккупированного Мелитополя Запорожской области привезли полную фуру с телами ликвидированных российских военных.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"С каждым днем средняя продолжительность жизни рашистов буквально тает на глазах. Сегодня в морг пока оккупированного Мелитополя завезли полную фуру ликвидированных российских военных", - сообщил Федоров.

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Как подчеркнул мэр, "кое-где разорванные тела разгружали насыпью, заняв весь морг".

По его словам, мелитопольские больницы переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов, расположенных к северу от Мелитополя.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 по 9 января текущего года противник потерял около 111 тыс. 760 военных (+590 за минувшие сутки).

Также стало известно, что ВСУ за сутки сбили 3 вертолета противника и 3 вражеских разведывательных БпЛА. Однако на этом потери РФ не прекращаются, ведь Силы обороны за минувшие сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения сил оккупантов. Кроме этого, защитники Украины отбили атаки врага около 13 населенных пунктов на Донбассе.

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