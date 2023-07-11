Подводная лодка снаряжена четырьмя "Калибрами".

Только что стало известно, что после длительного отсутствия в Черном море вражеских ракетоносителей, на боевом дежурстве появился один такой корабль.

По данным оперативного командования "Юг", враг вывел в акваторию подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа"Калибр".

"Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно повышается", - отмечают в командовании.

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Война в Украине - ракетная угроза

Как сообщал УНИАН, несколько дней из-за мощного шторма в Черном море отсутствовали ракетоносители, а на боевом дежурстве находились лишь несколько российских кораблей без "Калибров".

В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". В частности, оккупанты задействовали 28 дронов-камикадзе.

Также, по данным оперативного командования "Юг", ночью российские военные направили из акватории Черного моря несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136", атакуя, в частности, зерновой терминал одного из портов Одесской области.

При этом, 22 дрона были уничтожены, но два попали в админздание припортового объекта. Также из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

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