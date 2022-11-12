С чем связано такое решение, не уточняется.

Россия запретила судам, которые были загружены за пределами государства-агрессора, проходить через Керченский пролив в Азовское море. Причина такого решения не указана.

Как сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции: "Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен".

Ранее аналитики отмечали, что после освобождения Херсона у ВСУ появляется новая зона поражения боеприпасами для HIMARS. Сюда входят Перекопский перешеек в Крыму и вся таврическая степь севернее полуострова. Возможно, в РФ готовятся к дальнейшему продвижению украинских защитников и ведению боевых действий, в том числе в акваториях Азовского моря.

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Освобождение Херсона: основная информация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий оккупационным войском в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявили о начале отвода войск с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Причиной такого решения были названы сложности со снабжением.

В вечернем обращении 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Он также намекнул, что в будущем украинские флаги появятся и в Крыму.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, рашисты убегали с правого берега Днепра под влиянием ВСУ. Это никак не "акт доброй воли".

Во время отступления оккупанты взрывали собственные танки. Отдельные подразделения врага уже начали окапываться на восточном берегу реки.

Британская разведка назвала бегство рашистов из Херсона подтверждением проблем в российской армии. Аналитики также уверены, что отход начался задолго то того, как о нем официально объявили.

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