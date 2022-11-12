Отступление российских оккупационных войск с Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.
Как говорится в свежем отчете британской разведки, Херсон был единственным областным центром, захваченным россиянами с февраля, поэтому нынешний уход наносит значительный репутационный ущерб... "вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку Днепр к оборонительным позициям на восточном берегу", - говорится в отчете.
При этом в британской разведке предположили, что существует реальная вероятность того, что российская военная техника и осоовий состав, одетый в гражданское, выехали из города вместе с заявленными 80 тыс. эвакуированных гражданских лиц в течение последних недель перед выходом из областного центра.
"Завершение выхода произошло лишь через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс перехода начался еще 22 октября, когда коллаборанты в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - отмечается в сообщении. Аналитики предположили, что вероятно, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.
Освобождение Херсона
9 ноября Россия объявила, что отступает с западного берега Днепра. Вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.
11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона и правого берега Херсонской области.
По состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.