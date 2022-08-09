Российские террористы таким образом хотят оправдать циничные обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов.

Министерство обороны России врет о якобы базировании военных, складов боеприпасов и техники на территории Черноморского национального университета и школы №16 в Николаеве.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Facebook.

Он напомнил, что недавно министерство обороны России вспомнило Николаев в своем сведении, что, мол, на территории Черноморского национального университета им. Петра Могилы и школы №16 базируются военные и там есть склады боеприпасов или техники. "Такие сообщения привычны для этого министерства терроризма", - написал он.

Сєнкевич продемонстрировал сегодняшнее видео, где видно, что в университете продолжается набор студентов. "Там работает приемная комиссия, которая предоставляет абитуриентам консультации и помогает им подавать свои электронные заявления. Выпускники приносят сдавать в библиотеку книги и подписывают обходные листы, получают свои дипломы. Работает отдел кадров, бухгалтерия. С 15 августа преподаватели начнут выходить из отпусков и готовиться к занятиям", - добавил он.

По его словам, в школе техработники ухаживают за территорией заведения, а учителя готовятся к дистанционной работе.

Мэр Николаева отмечает, что никакой военной техники или складов, или самих военных в этих двух учебных заведениях нет. "Как этого всего не было и в тех школах и университетах, которые россияне разгромили в нашем городе с начала полномасштабной войны", - добавил он.

Сенкевич отмечает, что это очередное подтверждение того, что "российские террористы цинично обстреливают гражданские объекты и жилые кварталы, перед тем, конечно же, солгав о каких-то там военных базах".

Напомним, в Комитете нацбезопасности рассказали о планах РФ на юге.

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