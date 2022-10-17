Опасность ударов остается высокой.

В Черном море враг увеличил до 16 "Калибров" общий залп своей корабельной группировки.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.

"Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 4 корабля и катера, которые маневрируют вдоль крымского побережья. Среди них - 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров", - сказал Назаров.

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Он добавил, что оккупанты увеличивают количество атак на Украину дронами и ракетами воздушного и морского базирования.

"Опасность ударов остается высокой", - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, по итогам относительно обстановки за 16 октября, в Черном море вражеская корабельная группировка-6 кораблей, среди которых 1 вдк и 2 надводных ракетоносителя, держали наготове 12 "Калибров".

Обстрелы Украины 17 октября: что стоит знать

Этим утром россияне нанесли ракетные удары и атаковали дронами несколько регионов Украины.

В частности, в Киеве утром 17 октября прогремели взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе. По последней информации, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре Киева, куда попал российский дрон, извлекли тела четырех погибших мирных жителей.

Также известно, что ракетного удара нанесли по Сумской области - погибли по меньшей мере три человека.

Кроме этого, результате атак оккупантов сегодня утром повреждена энергетическая инфраструктура в Центральном и северном регионах Украины, возможны аварийные отключения.

После 12:00 по всей стране была объявлена воздушная тревога, которая длилась более двух часов. В настоящее время, по предварительной информации, была атакована Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая области. Кроме этого, враг запустил ракеты в сторону Киева, но они были сбиты.

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