Мнение министра иностранных дел на этот счет, похоже, противоречит мнению канцлера Олафа Шольца.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала правительство "интенсивно рассмотреть" потенциальные поставки крылатых ракет Taurus Украине, подчеркнув, что "факты очень и очень ясны".

Выступая на пресс-конференции в Черногории, Бербок заявила, что Германии следует подумать об отправке Киеву "всех материалов, которые могли бы помочь защитить территорию и население".

Такой ответ она дала на вопрос о том, согласна ли она с аргументом немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку для этого потребуется присутствие немецких военных в Украине.

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Напомним, сегодня Шольц снова заявил, что не согласен с отправкой ракет и ясно дал понять, что в итоге решение будет принимать он. "Я канцлер, и поэтому это применимо", - сказал он.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Шольц не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с их помощью можно нанести удар по Москве.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, на не той работе и не в то время", - заявил бывший британский министр обороны Бен Уоллес газете Evening Standard.

Taurus - это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, которая предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей. Максимальная дальность полета составляет от 300 до 400 км.

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