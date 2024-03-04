Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала правительство "интенсивно рассмотреть" потенциальные поставки крылатых ракет Taurus Украине, подчеркнув, что "факты очень и очень ясны".
Выступая на пресс-конференции в Черногории, Бербок заявила, что Германии следует подумать об отправке Киеву "всех материалов, которые могли бы помочь защитить территорию и население".
Такой ответ она дала на вопрос о том, согласна ли она с аргументом немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку для этого потребуется присутствие немецких военных в Украине.
Напомним, сегодня Шольц снова заявил, что не согласен с отправкой ракет и ясно дал понять, что в итоге решение будет принимать он. "Я канцлер, и поэтому это применимо", - сказал он.
Дальнобойные ракеты Taurus для Украины
Шольц не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с их помощью можно нанести удар по Москве.
"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, на не той работе и не в то время", - заявил бывший британский министр обороны Бен Уоллес газете Evening Standard.
Taurus - это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, которая предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей. Максимальная дальность полета составляет от 300 до 400 км.