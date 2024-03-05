Таким образом правительство режима Путина пытается избежать утечки информации о потерях.

Правительство РФ нашло способ скрыть реальные потери за первый год полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские власти с этой целью скрыли данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году. Оппозиционное издание "Верстка" заявило, что это также может быть связано с тем, чтобы скрыть неспособность правительства РФ выплатить обещанную социальную помощь уязвимым слоям населения.

Часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших при прохождении военной службы" и "граждан, получивших ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

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Аналитики ISW предполагают, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине. Этой информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить социальный шок.

Вероятно, Кремль также скрыл данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.

Потери РФ в Украине - актуальная статистика

Как сообщал УНИАН, общие потери России в войне против Украины по состоянию на сегодня выросли до 417 950 человек.

Кроме того украинские защитники уничтожили много военной техники армии захватчиков, в частности: танков - 6648 (+8); боевых бронированных машин - 12660 (+21); артиллерийских систем - 10210 (+22) и много другого вооружения.

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника.

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