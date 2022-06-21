Обстреливаются промзона и жилая застройка возле промзоны, сообщил Роман Власенко.

В Северодонецке российские оккупанты продолжают штурмовые действия с большой интенсивностью артиллерийских и авиационных обстрелов.

Об этом в эфире всеукраинского информационного телемарафона рассказал председатель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Есть большая интенсивность артиллерийских и авиаобстрелов. В Северодонецке продолжаются штурмовые действия. Обстреливаются промзона, жилая застройка у промзоны. В городе продолжаются уличные бои", - сказал Власенко.

По его словам, за последние несколько дней интенсивность боевых действий увеличилась.

"Есть информация, что фактически все резервы РФ с временно оккупированных территорий сейчас работают на передовой. Поэтому, думаю, битва за Донбасс сейчас в разгаре", – рассказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в районе Северодонецка идут решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

"Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка. И планы врага - дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг", - отметила она.

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