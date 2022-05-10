Российская агрессия - проблема для всего мира.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар сообщила, что есть заявления президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров, которые свидетельствуют об их ненависти к украинскому народу.

Об этом она сказала в рамках эфира Всеукраинского информационного телемарафона.

"Я могу понять, почему украинский народ хочет, чтобы было выявлено самое большое преступление в мире... есть заявления, комментарии, выступления Путина и других российских лидеров, которые свидетельствуют об их игнорировании и ненависти к украинскому народу, они комментировали все так, что Украины не существует. Эти заявления мы используем, как часть доказательств, когда будем расследовать вопрос геноцида", - сказала Калламар.

Она также отметила, что в этой войне насилие становится тем, чего требуют лидеры, потому что они создают соответствующее системное мышление.

"Насилие становится основным способом действия, к нему относятся толерантно, а иногда даже прославляют... Нет контроля, и это создает условия для насильственного поведения, существует режим безнаказанности... Насилие становится тем, чего требуют лидеры, они создают системное мышление, которое не исключает эти ужасные поступки. Все это мы видим и в этой войне. У нас нет доказательств, что командование требует пыток или убийств, но у нас есть доказательства того, что руководство не останавливает эти преступления. Поэтому они повторяются снова и снова", - отметила генеральный секретарь Amnesty International.

Калламар подчеркнула, что миссия организации донести до остального мира информацию о масштабах и характере нарушений, совершенных россиянами в Украине, что российская агрессия является проблемой для всего мира.

"Мы хотим донести, что эта война не только украинская проблема, не только европейская и точно не проблема НАТО. Российская агрессия - проблема для всего мира. Есть много стран, которые держат нейтралитет, все еще проявляют, даже симпатию к России. Итак, наша миссия донести до остального мира информацию о масштабах и характере нарушений, совершенных россиянами в Украине. Не может быть нейтралитета в отношении Украины. И, конечно же, не должно быть поддержки агрессии России", - подчеркнула Калламар.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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