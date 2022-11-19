Москва надеется, что сможет достичь доминирования в небе.

Россия прибегает к массированных ракетных ударов по Украине с целью истощения и ослабления украинских средств противовоздушной обороны. Москва надеется, что сможет достичь доминирования в небе.

"Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток, пишет Reuters.

Впрочем высокопоставленный чиновник Пентагона подчеркнул, что США "знают все о русской теории победы и стремятся удостовериться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной".

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Массированные ракетные удары по Украине - что надо знать сегодня

Захватчики осенью провели ряд массированных атак по нашей стране - 10, 11, 17, 31 октября и 11 и 15 ноября. Целью противника стали энергетические инфраструктурные объекты.

Атака РФ 15 ноября стала самой массированной - противник запустил по Украине 96 крылатых ракет и ударные беспилотники. Более 70 ракет и ряд дронов сбили украинские защитники.

Из-за того, что противники попали в энергетические объекты, начались экстренные отключения света почти по всей нашей территории.

18 ноября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из-за вражеских ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы страны.

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