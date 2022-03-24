За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага.

Начались 29-е сутки героического противостояния Украины российскому вторжению. ВСУ продолжают вести оборону в восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиация противника продолжает активные действия, наносит удары с воздуха в течение последних суток зафиксировано более 250 вылетов самолетов (на 60 больше чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном сбитии уточняется.

На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.

Противник продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях. Продолжается тотальное сопротивление украинского народа.

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