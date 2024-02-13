Зато Кремль на время войны несколько раз был вынужден восстанавливать подразделения этой бригады.

Российская 155-я бригада морской пехоты может получить статус самого неудачного формированием за время полномасштабной войны против Украины.

Как пишет Forbes, бригада несколько раз получала приказ о прямых штурмах украинских сил, которые закрепились, и понесла разрушительные потери. Подразделения нуждались в восстановлении несколько раз.

В марте 2022 года эта 3-тысячная бригада понесла 20% потерь во время боев под Черниговщиной. Через восемь месяцев, в ноябре 2022 года, восстановленная бригада теряла около сотни человек в сутки в течение четырех дней во время штурма украинского гарнизона в Павловке на юге Украины.

Видео дня

Через три месяца после этого бригада повернула на север, чтобы атаковать украинцев в Угледаре. Несколько раз в течение ноября подбитая 155-я штурмовала город танками и БМП. Каждый раз штурмовые колонны натыкались на украинские мины, артиллерию, ПТРК и беспилотники. Каждый раз 155-я отступала, оставляя машины и тела.

Впрочем, в этом месяце бригаде фактически удалось захватить несколько кварталов украинского опорного пункта. Да и это произошло только потому, что российские снайперы не дали морским пехотинцам другого выбора, кроме как двигаться вперед.

"Павловка в конце концов упала в прошлом году. Угледар так и не упал. Когда 155-я бригада фактически была израсходована, Кремль восстановил ее - снова - и передислоцировал на 16 км на север", - пишет издание.

Сейчас бригада пытается захватить еще один украинский опорный пункт: населенный пункт Новомихайловка, где расположены гарнизоны 116-й территориальной бригады и 79-й десантно-штурмовой бригады.

Издание называет 155 бригаду РФ "неиссякаемой", ведь ее постоянно восстанавливают. Недавно в сети появилось видео, на котором морские пехотинцы жаловались на то, что они были "мясом" в печально известных "мясных атаках".

"Штурм украинского гарнизона в Новомихайловке - "билет в один конец", – заявляли морские пехотинцы.

На этом участке 155-я попала в минные поля и зоны поражения беспилотников. Только за этот месяц морская пехота потеряла несколько десятков танков, боевых машин БМП и бронированных тягачей МТ-ЛБ и, предположительно, десятки военнослужащих.

Одна штурмовая группа из 12 оккупантов была уничтожена; выжили только трое мужчин. Эвакуация раненых не предусмотрена.

Зато морпехи взяли под свой контроль несколько улиц на восточной окраине населенного пункта, составляющих примерно 10% его общей площади. Пехота пошла вперед лишь потому, что не имела выбора: за бригадой во время последних штурмов шел так называемый "заградительный отряд" со снайперами - они получили приказ стрелять по отступающим.

"Они не считают нас людьми. Мы хотим, чтобы это прекратилось", - сказали морские пехотинцы.

Издание отмечает, что это не остановится. Об этом и свидетельствует кровавая история 155-й бригады.

Бригада-неудачник на фронте - что известно о 155 бригаде РФ

Как сообщал УНИАН, 155 бригада воюет на украинском фронте с начала вторжения. На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада русских морпехов была полностью разбита. Там произошло крупнейшее танковое поражение армии РФ.

После череды сокрушительных поражений бригады российских топ-военных ждали новые увольнения. По сообщениям российских сообществ и СМИ, Министерство обороны России уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск в Украине. Именно он командовал мясными штурмами Угледара и нарвался на критику, как коллег, так и военкоров. Таким образом Кремль пытался спасти репутацию 155 бригады.

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