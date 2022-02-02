Международное сообщество переживает, что Россия может привлечь сосредоточенные вокруг Украины войска для вторжения.

Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) получили первые доказательства переброска Россией на юг и запад страны техники Войск национальной гвардии.

Об этом говорится в новом материале CIT.

Блогерам удалось идентифицировать несколько видео, выложенных в соцсети в конце января.

На отснятые кадры попали эшелоны со спецтехникой, характерной для ВНГ, в частности БТР. Один из поездов следовал из Архангельска на юг.

Как поясняют авторы материала, такое же они видели летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси к границам перебросили резерв сил ОМОНа Росгвардии на грузовиках без номерных знаков. Но тогда не было бронетранспортеров.

Еще одну автоколонну сняли в Тульской области – с грузовиками Урал-4320 и бронеавтомобилем "Звезда-в" ("автозаки"). Такую же технику заметили на железнодорожных платформах в Петрозаводске.

Другую колонну техники Росгвардии с бронеавтомобилями "Урал-ВВ", "Федерал", БТР-80 идентифицировали на границе Орловской и Липецкой областей – в 215 км от прямой границы с Украиной. Колонна двигалась в западном направлении.

130 военнослужащих Росгвардии, по данным CIT, перебросили самолетом Ил-76 из Томска в Курск из-за "напряженной ситуации на границе с Украиной". Этот самолет расследователи заметили на Flightradar24 в направлении Крыма.

"Подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки полномасштабного нападения на Украину с хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля населенных пунктов и линий, а также антипартизанских действий. Похожий опыт по крайней мере часть бойцов могла получить на территории Сирии", - говорится в публикации.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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