Если смотреть на цифры, то может показаться, что фронт стоит, отметил Михаил Жирохов.

Сейчас на фронте происходит переходный период от зимней к летней наступательной кампании. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Нет зеленки, всего необходимого для развертывания наступления. Зато есть возможность у россиян переформатирования, переброски дополнительных сил. Ведь очевидно, что с Курщины у них появятся определенные свежие резервы. Которыми они будут наполнять другие участки фронта. И сейчас этот процесс идет полным ходом. Они перебрасывают тех же десантников, которые воевали на Курщине. Сейчас столько войска им там не нужно. Зато нужно условно на Купянском направлении", - сказал Жирохов.

Также он рассказал об общей ситуации на фронте. По его словам, она может очень отличаться в зависимости от направления.

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"Например, в Херсонской и Запорожской области россияне несколько активизировались. На других направлениях, как Покровском, они вообще стали. Где-то они пытаются. Это как средняя температура по больнице, можно говорить, что приостановлена (активность врага, - УНИАН). Если брать какие-то цифры в количестве боестолкновений или продвижения, то может показаться, что фронт стоит. Но на самом деле он не стоит. Как и раньше, есть разные направления, разная эффективность", - добавил Жирохов.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне в ОТГ "Харьков" сообщили, что оккупанты не прекращают попыток форсировать реку Оскол. Для этого они, в частности, придумали новую тактику по использованию дронов. Она заключается в том, что за штурмовой группой следуют два дрона: один из них разведывательный, а другой - ударный.

Тем временем журналисты BBC узнали подробностиотхода Сил обороны из Курской области. Бойцы в интервью журналистам признались, что это было "похоже на фильм ужасов".

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